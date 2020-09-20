عبد الله الشريف: ابن تيمية أمام الشاشة.. «وترتر» ورا الشاشة

كشف الناشط السياسي وائل غنيم، الشيخ "ترتر" وبوق الإخوان عبد الله الشريف، وفضح ممارساته المفبركة أمام الشاشة، والوجه المزيف الذي يظهر به.
وقال وائل غنيم: " من كم يوم محمد ناصر استضافه، وقاله: اسمي " وائل غنيم "، فقاله: مش بحب الشخص دا، وواضح إنه اتفاجئ، فأنا بقولك:" يا عبد الله شريف، ياشيخ ترتر ،الاسم ما حاك في الصدر، وخفت ان يطلع عليه الناس".
وأضاف وائل غنيم:" هو اتعكش في قضية اخلاقية، وعامل فيها ابن تيمية أمام الشاشة، وابن جنية من ورا الشاشة، ويظهر أون لاين يقول أنا لا أصافح النساء، وبعدين يقول للبنات أنا مش شيخ امال انت شيخ بس بترتر".
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