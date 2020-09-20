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مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 34 .. الأرصاد تعلن توقعات طقس الإثنين

أخبار مصرية فهمى غالى 2020-09-20 20:59 تبليغ
مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 34 .. الأرصاد تعلن توقعات طقس الإثنين
مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 34 .. الأرصاد تعلن توقعات طقس الإثنين
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وذلك خلال ساعات النهار.

وبحسب بيان للهيئة، نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يسود طقس لطيف على شمال البلاد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك خلال ساعات الليل.

وأوضحت أن الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، كما تنشط على مناطق من جنوب سيناء، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتنشط أيضًا على السواحل الشمالية الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية بنسبة سقوط 90%، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة سقوط 20%.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:-

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة والوجه البحرى.

 

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