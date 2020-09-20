وبحسب بيان للهيئة، نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يسود طقس لطيف على شمال البلاد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك خلال ساعات الليل.
وأوضحت أن الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، كما تنشط على مناطق من جنوب سيناء، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتنشط أيضًا على السواحل الشمالية الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة.
ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية بنسبة سقوط 90%، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة سقوط 20%.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:-
وحذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة والوجه البحرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 34 .. الأرصاد تعلن توقعات طقس الإثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.