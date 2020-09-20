وأضاف موسى، أن شعب مصر دائمًا يستحق التحية والتقدير، مؤكدًا أنه من الوارد وجود خوانة وإخوان ولكن فى النهاية رد الشعب المصرى على دعوات الخونة واللص الهارب محمد على.
وتابع: "أنا أخدت القاهرة من شرقها لغربها للاطمئنان على الأحوال، وميدان التحرير كان فلة ونضيف ومنور، وتحية لشرطتنا العظيمة اللى واقفين رجالة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. أحمد موسى يطلق هاشتاج ليلة سقوط الخونة : ميدان التحرير كان فلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.