فيديو .. أحمد موسى يطلق هاشتاج ليلة سقوط الخونة : ميدان التحرير كان فلة

وأضاف موسى، أن شعب مصر دائمًا يستحق التحية والتقدير، مؤكدًا أنه من الوارد وجود خوانة وإخوان ولكن فى النهاية رد الشعب المصرى على دعوات الخونة واللص الهارب محمد على.

وتابع: "أنا أخدت القاهرة من شرقها لغربها للاطمئنان على الأحوال، وميدان التحرير كان فلة ونضيف ومنور، وتحية لشرطتنا العظيمة اللى واقفين رجالة".