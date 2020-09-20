نعت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، اليوم الأحد، المونسنيور بولس الفغالى، المنسق الأول للرابطة الكتابية فى الشرق الأوسط، والذى رحل عن عالمنا اليوم.





وبحسب بيان نشرته الطائفة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، كان الراحل عالمًا جليلًا تعمق فى كلمة الله من خلال أعماله القيمة التى أثرت المكتبة العربية من تفاسير وترجمات للكتاب المقدس. وأضافت أن لـ الفغالى أكثر من 1000 مقالة فى مختلف المجلات اللبنانية والدولية، ومؤلفات يصل مجموعها إلى ما يفوق 350 كتابًا، كما شارك فى التفسير العربى المعاصر للكتاب المقدس. واختتم البيان: "نصلى ليمنح الرب العزاء للكنيسة كلها، بمختلف طوائفها، ولكل محبيه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطائفة الإنجيلية تنعى بولس الفغالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.