محمد المحرصاوي يكشف موعد تسجيل رغبات الثانوية في تنسيق 2020-2021

كشف الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عن موعد فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية الأزهرية في تنسيق العام الجامعى الجديد 2020-2021.
وقال المحرصاوي، إنه من المقرر أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية الأزهرية، بعد انتهاء المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة والمقرر آخر يوم له غدا الإثنين.
وذكر أن جميع الطلاب سواء في الثانوية العامة أو الأزهرية يسجلون على بوابة الحكومة المصرية، ولذلك يتم التنسيق بين الثانوية الأزهرية والعامة في فترة التنسيق حتى لا يكون هناك ضغط على بوابة الحكومة ، حيث يسجل طلاب العام أولا ثم طلاب الأزهر نظرا لظروف كل منهم.
وأشار إلى أن الأزهر الشريف، استحدث ما يقرب من 30 معهدا متوسطا جديدا في العام الجديد وسيتم إدراجهم جميعا في رغبات تنسيق العام الجديد.
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