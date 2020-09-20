نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة وتكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة في المقال التالي
وقالت الهيئة في بيان لها، إن نسبة الرطوبة تعود تدريجيًا الي معدلاتها الطبيعية، مما يحسن من حالة الطقس بشكل عام.
وحذرت الهيئة المواطنين من شبورة كثيفة علي جميع المحافظات خلال تلك الفترة، مطالبا بتوخي الحذر اثناء قيادة السيارات.
طقس غدا الإثنين:
وأوضحت الهيئة الي البلاد طقس مائل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وفيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.
وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الأثنين والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة 20% على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية، ومتوسطة 50 % علي انحاء من السواحل الغربية بينما تكون رعدية احيانا على انحاء متفرقة من جنوب سيناء والبحر الأحمر، كما تكون الرياح نشيطة على معظم انحاء البلاد، مما تؤدي الي اضطراب الملاحة.
طقس يوم الثلاثاء المقبل:
وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الثلاثاء المقبل يشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الثلاثاء المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة 20% الي رعدية احيانا علي انحاء متفرقة من جنوب سيناء والبحر الأحمر، كما تكون الرياح نشيطة مثيرة للأتربة علي شمال الصعيد.
طقس يوم الأربعاء المقبل:
وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الأربعاء المقبل مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلة على السواحل الشمالية بينما يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.
وعن الظواهر الجوية يوم الأربعاء المقبل:
درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة 20% الي رعدية احيانا علي انحاء متفرقة من جنوب سيناء والبحر الأحمر، كما تكون الرياح نشيطة علي جنوب سيناء تؤدي الي اضطراب الملاحة.
درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:
وتبلغ درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 30.
وتسجل درجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.
وفيما يخص درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.
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