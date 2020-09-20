انت الان تتابع تفاصيل خبر بالمستندات قرار جديد من مجلس الوزراء متضمناً 6 اجراءات للتعايش مع كورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار خطة التعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي القرار رقم 1860 لسنة 2020 والمتضمن استئناف بعض الأنشطة مرة أخرى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى هذا الوباء، والذي يسعى العالم جاهداً في الوقت الحالي إلى إيجاد علاج أو لقاح له، بحيث تعود الحياة مرة أخرى لطبيعتها كما كان في السابق، غير أن ذلك يتطلب بعض الوقت، ولهذا فقد أصدر مجلس الوزراء هذا القرار متضمناً بعض هذه الإجراءات مثل عودة صلاة الجنازة وإقامة الأفراح وغيرها من الأنشطة.

الإجراءات والأنشطة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 1860 لسنة 2020:-

نص القرار رقم 1860 لسنة 2020 على عودة بعض الأنشطة مرة أخرى، ومن تلك الأنشطة والإجراءات ما يلي:-

* إقامة الأفراح وما يماثلها من أنشطة في الأماكن المكشوفة بالمنشآت الفندقية والسياحية والتي حصلت على شهادة السلامة الصحية من قبل وزارة السياحة والآثار، وغير ذلك من الأماكن المكشوفة المرخص لها، على أن لا يزيد عدد الحضور عن 300 فرد.

* إقامة المؤتمرات والاجتماعات بالمنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من قبل وزارة السياحة، على ألا يزيد عدد الحضور بها عن 50% من الطاقة الاستيعابية وبحد أقصى 150 فرد وفق الضوابط التي تحددها جهات الاختصاص.

* إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغير ذلك من الأنشطة في الأماكن المفتوحة المخصصة لها على ألا تزيد عن 50% بالنسبة لعدد الحاضرين من طاقة المكان الاستيعابية.