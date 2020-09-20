فيديو .. جابر طايع : وزير الأوقاف استطاع أن ينأى بالمساجد عن زخم الانتخابات

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الدعاية الانتخابية ممنوعة منعًا باتًا فى المساجد سواء بعمل تجمعات داخل المساجد أو بتعليق لافتات عليها.





وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، استطاع أن ينأى بالمساجد عن أى زخم من الدعايات الانتخابية. وأوضح رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تؤكد دائمًا عند أى استحقاق انتخابى جديد على منع الدعاية الانتخابية فى المساجد.

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