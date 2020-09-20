تجديد مزار مارمرقس الرسول يتصدر غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة

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وعن المقالات، كتب نيافة الأنبا باخوميوس عن التذكار الأول لعيد الصليب بعنوان " راحاب الزانية وعيدُ الصليب"، فيما تحدث نيافة الأنبا بنيامين حول الفضيلة كعمل خفي تحت عنوان "البعد الخفي"، بينما أشار نيافة الأنبا موسي إلي عدة أبعاد في المجيء الثاني بمقاله الذي حمل ذات العنوان.
وحول فضيلة "الوداعة" جاء مقال نيافة الأنبا تكلا تحت نفس العنوان، أما نيافة الأنبا يوسف فتأمل في الآية التى وردت في يشوع بن سيراخ " لا تعير المُرتد عن الخطية" متخذها في الوقت ذاته عنوانًا لمقاله، وعن خواطر روحية في عيد النيروز جاء مقال نيافة الأنبا بيتر تحت عنوان "كنيسة شهداء.. وشهداء الكنيسة".
وفي باب " أقباط في لوحة الشرف" تحاور المجلة اثنين من أبناء الكنيسة من الأوائل علي الجمهورية في الثانوية العامة، كما تواصل المجلة نشر صور وبيانات أوائل الثانوية العامة بمختلف الايبارشيات، بالإضافة إلي العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة، لكوكبة من الاباء الكهنة والخدام المتخصصين.
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