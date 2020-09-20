البابا تواضروس يعزي أسقف الزقازيق في رحيل القمص برسوم منصور

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ولد الأب الراحل في ١٢ سبتمبر ١٩٤٩ وسيم كاهنًا في ٧ مارس ١٩٩٧ بيد المتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الإيبارشية السابق، ونال رتبة القمصية في ٢ أغسطس ٢٠١٤ بيد نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الإيبارشية.
والقمص الراحل حصل على بكالوريوس تجارة وعمل بوزارة التموين، حتى أصبح مديرًا للمراجعة المالية بها، وكان مشهودًا له في عمله وخدمته، وقام بنهضة معمارية في كنيسته، وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسته أمس بحضور نيافة الأنبا تيموثاوس، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.
كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت عددا جديدا من مجلة الكرازة في نسخة الكترونية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.
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