رسالة دكتوراه بجامعة حلوان حول بعض ألحان الكنيسة الأرثوذكسية ومثيلاتها في الكنائس الأخرى

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وأضاف القس بولس حليم أنه أشرف على الرسالة الدكتور يسري الحامولي والدكتورة داليا ديمتري، بينما تكونت لجنة المناقشة من الدكتور نجلاء الجبالي والدكتور داليا فهمي.
حضر مناقشة الرسالة من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، والأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الشمالية.
وفي ختام المناقشة منحت اللجنة الباحث درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف مع التوصية بنشر الرسالة في الكليات والمعاهد الأكاديمية.
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