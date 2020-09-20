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وتابع قائلا، هذا المكان يحوي كنيسة ومركز العذراء الملكة وأيضًا مركز للمؤتمرات على اسم الأمير تادرس، والكنيسة يمكن أن تسع ٩٠٠ فرد ومركز الخدمات يستوعب حوالي ٤٠ فردًا.
وأوضح البابا تواضروس الثاني أن الكنائس والإيبارشيات تخدم أولادها بطريقة أفقية حيث تخدم كافة المراحل والخدمات النوعية، أما أسقفية الشباب فستقوم بالخدمة بشكل رأسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس: تأسيس أسقفية لشباب أمريكا وكندا مستوحاة من البابا شنوده الثالث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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