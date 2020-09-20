انت الان تتابع تفاصيل خبر “بالفيديو والصور” عروسان يحتفلان بزفافهما في ميدان التحرير منذ قليل اليوم 20|9 وماذا قال العريس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام عروسان منذ قليل بالإحتفال مساء اليوم 20 سبتمبر بزواجهما وليلة زفافهما وسط ميدان التحرير بالقاهرة، وحضر مع العروسين الأهل والأحباب والأصدقاء، والذين قاموا بالتقاط الصور التذكارية بقلب الميدان والذ شهد تطويراً كبيراً خلال الفترة الماضية.

عروسان يحتفلان بزفافهما في ميدان التحرير منذ قليل اليوم 20|9

كما شه الميدان حالة من السيولة التامة أثناء مرور السيارات وسط هدوء تام وكامل، وأجواء البهجة والسرور التي ظهرت على العروسين أثنا الاحتفال بأول يوم زواج في عمرهما.

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وقال العريس أنه يحتفل مع عروسته في ميدان التحرير اليوم 20|9، وسط أصدقائه وأهله، فى أجواء عائلية، تتسم بالهدوء قائلًا: “ربنا يحفظ مصر من الأشرار”.

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