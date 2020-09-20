أندريه زكى ينعى راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسعاف

وبحسب بيان نشرته الطائفة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، نعى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، القس فرنسيس فهيم. وقال زكى: "القس فرنسيس فهيم، خادم الرب الذى قدم حياته مثال الراعى المخلص والمحب لشعبه".

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