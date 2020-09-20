فيديو .. محمد على يسب قنوات الإرهابية بعد فشل دعواته : يا خونة

ووجه حديثه إلى قنوات الجماعة الإرهابية، قائلا: "انتوا مريحين ولا بعافية إن شاء الله، ولا المذيعين مريحين فى البيت ولا إيه، انتوا بس فالحين فى الكلام".

ووصف الإعلاميين بالقنوات المحرضة والممولة التابعة للجماعة الإرهابية بالخونة قائلاً: "يالا يابيه، ماتطلعوا وتجيبوا شعب مصر، ولا تلزمونى".

وفى نهاية الفيديو، سب محمد على، القنوات الإرهابية قائلاً "يا خونة".

جاء ذلك بعدما أصيب محمد على، بصدمة نتيجة تلقين الشعب المصرى له درسًا جديدًا فى حب مصر بعدم الاستجابة لدعوته.