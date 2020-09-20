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فيديو .. محمد الباز يفضح الجزيرة بسبب مظاهرة مزيفة

أخبار مصرية فهمى غالى 2020-09-20 22:53 تبليغ
فيديو .. محمد الباز يفضح الجزيرة بسبب مظاهرة مزيفة
فيديو .. محمد الباز يفضح الجزيرة بسبب مظاهرة مزيفة

وأضاف الباز، خلال برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار" مساء الأحد، أننا أمام أحط مرحلة مهنية فى قناة الجزيرة، وجميع العاملين بها ليس لهم علاقة بالإعلام، معلقًا: "ده كلامنا على الجزيرة وجزمتنا فوق رقابتهم".

وأوضح أن الجزيرة عرضت صورة أرشيفية وهذه هى الخدعة الإعلامية التى تستخدمها من أجل خداع المواطنين، متابعًا: "لو معاك صورة اعمل خبر لو مش معاك متتكلمش".

 

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 