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الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا  

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الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا  
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا  


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الاثنين، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل نهارا، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، والرياح نشطة غربا مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، معتدل نهارا مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا لطيف ليلا على السواحل الشرقية، شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأوضح خبراء هيئة الأرصاد، أنه بالنسبة للأمطار، تكون على النحو التالي:
- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا، 90% تقريبًا، على مناطق متفرقة من السواحل الغربية.
- أمطار متوسطة 20% تقريبا، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر و75 سم إلى مترين وربع المتر، والرياح شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 23
الإسكندرية 30 24
وادي النطرون 33 23
طنطا 34 23
شبين الكوم 34 23
دمنهور 32 24
بلطيم 31 24
مطروح 29 21
السلوم 28 22
سيوة 34 23
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 34 23
المنصورة 33 24
الإسماعيلية 35 23
السويس 35 23
العريش 32 24
رفح 32 24
رأس سدر 37 26
نخل 34 20
نويبع 35 27
طابا 34 26
كاترين 32 21
الطور 34 27
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 38 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 35 24
بنى سويف 36 24
المنيا 38 24
أسيوط 39 24
سوهاج 40 25
قنا 42 26
الأقصر 43 27
أسوان 43 29
إدفو 44 27
أبو سمبل 43 28
الوادي الجديد 42 26
شلاتين 37 26
أبو رماد 36 27
حلايب 34 27
رأس حدربة 35 28

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 