رسائل قوية من المصريين للخونة وأعداء الوطن.. شاهد

انتشرت في الاونة الاخيرة بعض الدعوات التي تهدف لإحداث البلبلة في مصر عن طريق الخونة وأعداء الوطن وهو ما واجهه المواطنون بالرفض والسخرية.

ورصد دوت الخليج ردود بعض المواطنين على هذه الدعوات، يقول محمد يوسف : "احنا مش عايزين خراب في مصر و انتم اخر ناس تتكلموا عن المصلحة، بتاخدوا فلوس من قطر عشان تخربوا البلد".

أما ندى رجب قالت:" مصر هتفضل دايما باقية بسبب وعي شعبها وحماية جيشها و شرطتها، أما أعداء الوطن " متخلفين " هل يظنون ان المصريين يسمعونهم من الاساس".

وقال عمر معاطي :" اللي اسمه محمد علي " اهبل " محدش هيمشي وراه احنا مكملين المشوار مع الرئيس السيسي". وقال علي إبراهيم: " الاخوان و محمد علي و خونة تركيا يحصدون ملاين الدولارات لهدم مصر ولكن الشعب المصري يعلم جيدا هما عايزين مصر تقع لية ".