الطائفة الإنجيلية ناعية المونسنيور بولس الفغالي: عالم جليل تعمق في كلمة الله

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وقال البيان إن المونسنيور بولس له أكثر من ١٠٠٠ مقالة في مختلف المجلات اللبنانية والدولية، ومؤلفات يصل مجموعها إلى ما يفوق ٣٥٠ كتابًا، كما شارك في التفسير العربي المعاصر للكتاب المقدس، وأكدت الطائفة الإنجيلية أنها تصلي ليمنح الرب العزاء للكنيسة كلها، بمختلف طوائفها، ولكل محبيه.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد قدم خالص العزاء لنيافة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص برسوم منصور كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بكفر أبو عيد، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
ورحل عن عالمنا بشيخوخة صالحة الأب المبارك القمص برسوم منصور كنيسة القديس مار مرقس الرسول بكفر أبو عيد التابعة لإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح عن عمرٍ بلغ ٧١ سنة وبعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من ٢٣ سنة.
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