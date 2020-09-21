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الفرح الروحى فى عظة اليوم على الفضائيات المصرية

أخبار مصرية مينا أشرف 2020-09-20 23:10 تبليغ
الفرح الروحى فى عظة اليوم على الفضائيات المصرية
الفرح الروحى فى عظة اليوم على الفضائيات المصرية
ألقى الأنبا دانيال، أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، اليوم، كلمة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، فى إطار عظة الأحد الأسبوعية والتى تذيعها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أون تى ڤى، دى إم سى، سى بى سى، الحياة".

وتحدث عن "الفرح الروحى" من خلال إنجيل قداس اليوم، وهو إنجيل قداس الأحد الثانى من شهر كيهك.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها 29 من شهر مارس الماضى، كما ألقى عظة أخرى يوم 7 يونيو فى مناسبة عيد حلول الروح القدس "العنصرة"، وثالثة يوم 15 أغسطس خلال صوم السيدة العذراء.

ويتبادل أحبار الكنيسة إلقاء عظة الأحد من انطلاقها فى مارس الماضى، ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق نائب تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية.

 

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 