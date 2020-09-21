فيديو .. عمرو أديب بعد فشل دعوات التظاهر : شكرا شعب مصر

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، اليوم الأحد: "شكرًا شعب مصر، شكرًا للشعب الواعى واللى عارف مصلحته وبيحافظ على دولته وبيحافظ على سيادته ومش عايز يبيع إرادته لحد بره".
وتابع: "دا اليوم اللى يجب توجيه الشكر فيه للشعب المصرى، ويجب أن نوجه الشكر للشعب اللى بيحافظ على بلده".
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