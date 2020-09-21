بطريرك الكاثوليك يرسل برقية تعزية فى وفاة بولس الفغالى

أرسل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تعزية لصاحب الغبطة البطريرك الكاردينال ماربشارة بطرس الراعى البطريرك المارونى فى وفاة طيب الذكر الأب بولس الفغالى، والذى انتقل إلى السماء على رجاء القيامة.





وجاء بنص التعزية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نعزى صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال ماربشارة بطرس الراعى فى وفاة الأب بولس غالى، ونصلى إلى الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة فى الفردوس السماوى".

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