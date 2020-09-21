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مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى رحلات شركة Chair airline السويسرية

أخبار مصرية حنان عز الدين 2020-09-20 23:55 تبليغ
مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى رحلات شركة Chair airline السويسرية
مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى رحلات شركة Chair airline السويسرية
وبحسب بيان لوزارة الطيرن المدنى، وصلت الرحلة رقم GM3506 من طراز الإيرباص A319 إلى مطار الغردقة الدولى، وذلك فى ضوء الجهود التى تبذلها الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى والجهات المعنية لتنشيط وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خصوصًا بعد جائحة .

 

واستقبلت مصر للطيران للخدمات الأرضية، الطائرة بالتنسيق مع إدارة المطار، كما استقبل فريق من العلاقات العامة، الركاب بالورود وتقديم التسهيلات اللازمة وإنهاء إجراءات وصولهم فى سهولة ويسر.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 