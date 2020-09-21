فيديو .. عمرو أديب ساخرا من دعوات التظاهر : لم ينزل أحد

قال الإعلامى عمرو أديب، إن الحقيقة الواضحة حتى الآن أنه لم ينزل أحد بالرغم من المناشدات والفيديوهات المفبركة التى أطلقتها قناة الجزيرة والإخوان، معلقًا: "هما عارفين وإحنا عارفين إن اللى كانوا عايزينه لم يحدث".





وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، اليوم الأحد: "فجأة جماعة الإخوان وفلوس قطر ومحطات تركيا قررت تقف وراء محمد على وهو ما يدل على فشلهم". وتابع: "الشعب المصرى كان جميل لغاية إمبارح لدى جماعة الإخوان وبعد رفضهم الخروج والنزول انقلبوا عليه".

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