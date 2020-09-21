مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Chair airline السويسرية

استقبل مطار الغردقة الدولي اليوم أولى رحلات شركة Chair airline السويسرية القادمة من مدينة زيورخ السويسرية رحلة رقم GM3506 من طراز الايرباص A319 وذلك بعد توقف دام لأكثر من 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقامت مصر للطيران للخدمات الأرضية بالمطار باستقبال وتقديم الخدمة الأرضية للطائرة بالتنسيق مع إدارة المطار، كما قام فريق من العلاقات العامة باستقبال الركاب بالورود وتقديم لهم كافة التسهيلات اللازمة وإنهاء إجراءات وصولهم في سهولة ويسر .