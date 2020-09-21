بطريرك الكاثوليك يعزى البطريرك الماروني في رحيل الأب بولس الفغالي

أرسل صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تعزية لصاحب الغبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي البطريرك الماروني في وفاة طيب الذكر الأب بولس الفغالي، والذى انتقل إلي السماء علي رجاء القيامة.

وجاء في نص التعزية:باسم مجلس البطاركة و الأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نعزي صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في وفاة الأب بولس الفغالي، ونصلي إلي الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي.

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كانت رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، قد نعت في وقت سابق اليوم، المونسنيور بولس الفغالي، المنسق الأول للرابطة الكتابية في الشرق الأوسط، والذي رحل إلى المجد اليوم الأحد.

وذكر بيان صادر اليوم عن رئاسة الطائفة الإنجيلية أن المونسنيور الراحل بولس الفغالي كان عالمًا جليلًا تعمق في كلمة الله من خلال أعماله القيمة التي أثرت مكتبتنا العربية من تفاسير وترجمات للكتاب المقدس.

وقال البيان إن المونستيور بولس له أكثر من ١٠٠٠ مقالة في مختلف المجلات اللبنانية والدولية، ومؤلفات يصل مجموعها إلى ما يفوق ٣٥٠ كتابًا، كما شارك في التفسير العربي المعاصر للكتاب المقدس، وأكدت الطائفة الإنجيلية أنها تصلي ليمنح الرب العزاء للكنيسة كلها، بمختلف طوائفها، ولكل محبيه.