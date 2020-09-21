بطريرك الكاثوليك يعزى البطريرك الماروني في رحيل الأب بولس الفغالي

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وذكر بيان صادر اليوم عن رئاسة الطائفة الإنجيلية أن المونسنيور الراحل بولس الفغالي كان عالمًا جليلًا تعمق في كلمة الله من خلال أعماله القيمة التي أثرت مكتبتنا العربية من تفاسير وترجمات للكتاب المقدس.
وقال البيان إن المونستيور بولس له أكثر من ١٠٠٠ مقالة في مختلف المجلات اللبنانية والدولية، ومؤلفات يصل مجموعها إلى ما يفوق ٣٥٠ كتابًا، كما شارك في التفسير العربي المعاصر للكتاب المقدس، وأكدت الطائفة الإنجيلية أنها تصلي ليمنح الرب العزاء للكنيسة كلها، بمختلف طوائفها، ولكل محبيه.
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