أهم الأخبار.. السيسي يوجه بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية.. 115 إصابة جديدة بكورونا.. محمد إبراهيم يوقع للأهلى 4 مواسم

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي: الصحة: تسجيل 115 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 20 حالة وفاة أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 866 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 89532 حالة حتى اليوم.للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الرئيس الجزائري: نرفض التطبيع مع إسرائيل

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الجزائر لن تبارك اتفاقيات التطبيع العربية مع إسرائيل ولن تكون جزءا منها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مهندس الصفقات المشبوهة.. القصة الكاملة لمحاكمة ناصر الخليفي بتهمة الرشوة

يواجه رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي مالك شبكة بي إن سبورتس القطرية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، شبح السجن، بتهمة الرشوة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

السيسي يوجه بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ضبط المتهم الثانى في واقعة التنمر على رجل مسن وإلقائه فى ترعة

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول على أحد التطبيقات الإلكترونية "تيك توك" يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن حال تواجده على حافة إحدى المجارى المائية وقيام أحدهم بدفعه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

السيسي يتابع تطورات التخطيط العمراني لمشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام"

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

هتك عرضها.. قاصر وشقيقاها يصورون خطيبها بقميص نوم

قررت فتاة الانتقام من خطيبها لفسخه خطبتهما فاستدرجته لمنزلها وقام شقيقاها بتجريده من ملابسه وتصويره مرتديا قميص نوم حريمي، القت مباحث الجيزة القبض علي المتهمين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

غلق وتشميع عيادة "طبيب الفرخة" بالبحر الأحمر.. صور

أغلقت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، منذ قليل، عيادة طبيب الفرخة ليسكي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حبس المتهم باغتصاب فتاة الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمر النائب العام بحبس المتهم بمواقعة المجني عليها «أمل عبد الحميد» كرهًا عنها بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها إليهما، بتطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

جيروزاليم بوست: قطر تقترب من الانضمام إلى اتفاق التطبيع مع إسرائيل

يثير التقارب الأمريكي القطري وترحيب المسؤولين على استحياء بالتطبيع مع إسرائيل، شكوكا لدى الفلسطينيين من أن قطر قد تكون الدولة العربية الأقرب للانضمام لاتفاقات السلام بعد الإمارات والبحرين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصادر.. الخطيب رئيس بعثة الأهلي في المغرب لمواجهة الوداد البيضاوي

كشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن محمود الخطيب، رئيس النادي، قرر رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلي المغرب لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

من ميدان التحرير.. زوجان يحتفلان بزفافهما في 20 سبتمبر.. صور

احتفل زوجان بزفافهما من ميدان التحرير، وسط فرحة الأهل والمقربين الذين اهتما بتسجيل هذه اللحظة بمجموعة من اللقطات التذكارية ، والفيديو .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رئيس الوزراء يبحث خطوات توطين صناعة "التابلت" في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

العراق.. استهداف مطار بغداد الدولي بصاروخ كاتيوشا

أفادت وسائل إعلام محلية عراقية، باستهداف مطار بغداد الدولي بصاروخ كاتيوشا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الأمير تركي الفيصل: إسرائيل يجب أن تستجيب للمبادرات العربية الداعية للسلام

قال رئيس جهاز الاستخبارات السعودي الأسبق، الأمير تركي الفيصل، إنه يجب على إسرائيل أن تستجيب للمبادرات العربية الداعية للسلام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

إطلاق نار في السعودية.. والشرطة تقبض على الجاني

نجحت الشرطة السعودية في منطقة عسير في القبض على شخص أطلق الـنار من سِلاحٍ آليّ، على عمال أحد مراكز صيانة السيّارات ما تسبَّب في إصابة اثنين منهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مكتب FBI يكشف عن الدولة المرسل منها الطرد السام إلى ترامب

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" إن الطرد السام الذي أرسل إلى البيت الأبيض حيث يقطن الرئيس دونالد ترامب، مصدره كندا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لتأمين مصالحها..السعودية تتسلم دفعة جديدة من زوارق الاعتراض السريعة

تسلمت القوات البحرية السعودية اليوم زوارق اعتراض سريعة فرنسية الصنع من نوع «HSI32»، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مستغلا للأخطاء.. ماني يقود ليفربول للفوز على تشيلسي بهدفين في البريميرليج.. فيديو

حقق نادي ليفربول انتصارا هاما علي مضيفه تشيلسي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من الدوري الانجليزي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

توضيح عاجل من الداخلية البحرينية بشأن إحباط مخطط إرهابي ضخم أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بيانا توضيحيا بشأن ما ورد عن "إحباط مخطط إرهابي كبير في البحرين"، مشيرة إلى أن القضية المشار إليها تعود لبداية العام الجاري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. يوفنتوس يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بثلاثية في شباك سامبدوريا استهل نادي يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإيطالي بفوزه على سامبدوريا بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من المسابقة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.