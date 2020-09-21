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مصر للطيران تسير اليوم 27 رحلة دولية لنقل 3100 راكب

أخبار مصرية تبليغ
مصر للطيران تسير اليوم 27 رحلة دولية لنقل 3100 راكب
مصر للطيران تسير اليوم 27 رحلة دولية لنقل 3100 راكب

تسير مصر للطيران اليوم 27 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، باريس، لندن، أبوظبي، ميلانو، اسطنبول، نيروبي، الخرطوم، بيروت، البحرين، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الشارقة، و3 رحلات جوية إلى كل من، دبي، جدة، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من، شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة جوية إلى الأقصر، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3100 راكب.

 

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس ، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

 

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار ،  بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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