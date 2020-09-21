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للمره الثالثة.. الجزيرة تعترف بانتهاك المهنية وإذاعة فيديو مفبرك

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للمره الثالثة.. الجزيرة تعترف بانتهاك المهنية وإذاعة فيديو مفبرك
للمره الثالثة.. الجزيرة تعترف بانتهاك المهنية وإذاعة فيديو مفبرك
كذب أهالي مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، ما نشرته قناة الجزيرة حول وجود وقفات احتجاجية ، وذلك في فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي.
وكشف الأهالي فبركة القناة للفيديو لإظهار وجود وقفات استجابة للدعوات التخريبية التي تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال الأهالي في الفيديو : "تحيا مصر.. تحيا مصر.. يحيا السيسي..لا للإشاعات".

ونشرت القناة الفيديو في اعتراف رسمي لها بفبركة الفيديوهات لإثارة الفتن والدعوات التخريبية.

ولم تكن هذا المرة الأولى للقناة التخريبية التي تحاول فبركة الفيديوهات باستخدام فيديوهات لمشجعي الأهلي وأخرى قديمة في محاولة لإثارة الفتن وهدم الدولة.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 