وقال الأهالي في الفيديو : "تحيا مصر.. تحيا مصر.. يحيا السيسي..لا للإشاعات".
ونشرت القناة الفيديو في اعتراف رسمي لها بفبركة الفيديوهات لإثارة الفتن والدعوات التخريبية.
ولم تكن هذا المرة الأولى للقناة التخريبية التي تحاول فبركة الفيديوهات باستخدام فيديوهات لمشجعي الأهلي وأخرى قديمة في محاولة لإثارة الفتن وهدم الدولة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمره الثالثة.. الجزيرة تعترف بانتهاك المهنية وإذاعة فيديو مفبرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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