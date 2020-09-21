أخبار عاجلة
التضخم في السودان يقفز إلى 212% بسبب ارتفاع أسعار الأغذية وإيجارات العقارات -
اكبر حصيلة يومية : 2054 اصابة جديدة بكورونا في الأردن -
منى زكي تكشف لأول مرة كيف تعاقب بنتها لي لي.. فيديو -
لأول مرة.. نرمين الفقي تطل على متابعيها بدون مكياج.. شاهد كيف أشعلت موقع إنستغرام -
هيفاء وهبي تفتح النار على أبو هشيمة وتفجر قنبلة جديدة -
مجددَّا.. قضية قتيل فيلا نانسي عجرم تعود الى الواجهة برواية كاملة (شاهد) -
“زيادة جديدة” الصحة تعلن تقريرها اليومي حول مصابي ووفيات كورونا والإجمالي يسجل 104787 حالة -
ننشر أسماء وصور المعينين في مجلس الشيوخ .. وأبرزهم”نجلة رئيس سابق وفنان وكبار من الإعلاميين” و18 أكتوبر أول اجتماع للمجلس -
صور .. مجدى البطران يلتقى عائلات الهرم وأكتوبر لعرض برنامجه -
أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يواصل رحلة الهبوط -

وصلة تحفيل .. الشعب يسخر من فشل دعوات التظاهر : هى دى مواعيد .. فين الثورة؟

أخبار مصرية فهمى غالى 2020-09-20 23:31 تبليغ
وصلة تحفيل .. الشعب يسخر من فشل دعوات التظاهر : هى دى مواعيد .. فين الثورة؟
وصلة تحفيل .. الشعب يسخر من فشل دعوات التظاهر : هى دى مواعيد .. فين الثورة؟
وصلة تحفيل .. الشعب يسخر من فشل دعوات التظاهر : هى دى مواعيد .. فين الثورة؟
وصلة تحفيل .. الشعب يسخر من فشل دعوات التظاهر : هى دى مواعيد .. فين الثورة؟

حالة من الصدمة شهدتها قنوات الإخوان والجزيرة والهارب محمد على، بعد إصرار الشعب المصرى على رفض الدعوات المشبوهه، وضرب أروع الأمثلة فى حب الوطن، وليؤكد دعمه للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وعلى الرغم من رصد الإرهابية أموالاً طائلة وتوظيف أذرعها الإعلامية فى محاولة منها لحشد المواطنين، إلا أنه كما يقال "طلع نقبهم على شونة"، لتتلقى الجماعة الإرهابية صدمة تضاف إلى الصدمات المتكررة التى تتعرض لها.

وحاولت قناة الجزيرة وقنوات الإخوان عرض فيديوهات وصور مفبركة لتوهم المواطنين أنها مظاهرات بمحافظات الجمهورية، إلا أن الخدعة لم تنطل على الشعب المصرى.

وواصل الشعب المصرى، السخرية من الدعوات الفاشلة لمحمد على والقنوات الإخوانية والجزيرة، فقال حسن البحيرى ساخرًا: "ينفع كده.. دى مواعيد.. فين الثورة يا محما يا على"، وعلقت سحر عبدالله: "رصد مجموعة من المتظاهرين، فى الطريق للزريبة بعد سقوط الخونة".

السخرية من محمد على

وسخر محمد قائلاً: "الإخوان تاهت ياولاد الحلال"، وكتب ناجى عبدالوهاب: "مظاهرات إخوانية عارمة فى شوارع مصر تتطالب بزراعة المزيد من البرسيم تحت شعار جعانين".السخرية من محمد على

يذكر أن الهارب محمد على، عرض فيديو وجه من خلاله رسالة إلى قنوات الجماعة الإرهابية، قائلا: "انتوا مريحين ولا بعافية إن شاء الله، ولا المذيعين مريحين فى البيت ولا إيه، انتوا بس فالحين فى الكلام".

ووصف الإعلاميين بالقنوات المحرضة والممولة التابعة للجماعة الإرهابية بالخونة قائلاً: "يالا يابيه، ماتطلعوا وتجيبوا شعب مصر، ولا تلزمونى".

وفى نهاية الفيديو، سب الخائن محمد على، القنوات الإرهابية قائلاً "يا خونة".

 

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصلة تحفيل .. الشعب يسخر من فشل دعوات التظاهر : هى دى مواعيد .. فين الثورة؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 