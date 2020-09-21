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فيديوجراف .. دعوات الإخوان التحريضية تصطدم بوعى المصريين

أخبار مصرية أحمد عاشور 2020-09-21 03:56 تبليغ
فيديوجراف .. دعوات الإخوان التحريضية تصطدم بوعى المصريين
فيديوجراف .. دعوات الإخوان التحريضية تصطدم بوعى المصريين

أولى المرات كانت عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين عام 2013، وتجددت دعوت الجماعة التخريبية مع كل ذكرى لـ25 يناير وسط رفض شعبى قاطع.

 

 

وفى الآونة الأخيرة وجد الإخوان ضالتهم فى دعوات الهارب محمد على، إذ دعا المقاول الهارب المصريين للنزول أكثرة من مرة لكنه فشل.

 

 

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 