فيديوجراف .. دعوات الإخوان التحريضية تصطدم بوعى المصريين

أولى المرات كانت عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين عام 2013، وتجددت دعوت الجماعة التخريبية مع كل ذكرى لـ25 يناير وسط رفض شعبى قاطع. وفى الآونة الأخيرة وجد الإخوان ضالتهم فى دعوات الهارب محمد على، إذ دعا المقاول الهارب المصريين للنزول أكثرة من مرة لكنه فشل.

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