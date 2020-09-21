إنفوجراف : محمد على .. محترف ثورات فاشلة

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يفشل فيها محمد على فى حشد المصريين، بل أنه اعتاد على ذلك مرارا، ففى 20 سبتمبر 2019 دعا للنزول فى الشوارع وفشل فى تحقيق غرضه.
ومن هذا التاريخ حتى الآن يواصل محمد على تحريضه وبث سمومه عبر فترات متفرقة حتى دعا أمس لثورة فتجاهله الجميع.
جماعة الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان
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