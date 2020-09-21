ينتظر المصريين انتهاء فصل الصيف رسميا والذي شهد عدة موجات حارة وارتفعت فيها درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف انتهاء فصل الصيف رسميا، غدا الثلاثاء 22 سبتمبر أي خلال ساعات.
ومن المقرر أن يكون أول أيام فصل الخريف، الأربعاء القادم الموافق 23 سبتمبر، والذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهي يوم 20 ديسمبر المقبل.
وعن طبيعة الطقس والمناخ في فصل الخريف فصل الخريف ، فيعتبر فصل التقلبات الحادة والسريعة يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ولكن بوجه عام يشهد اعتدالا في درجات الحرارة.
ويرجع السبب في ذلك إلى وجود بعض المنخفضات الجوية على شمال البلاد يصاحبها أحيانا أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.
كما يشهد إثارة الرمال والأتربة والعواصف الترابية مما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق و قد يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بتعمق منخفض السودان الموسمي مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية في بعض من هذه المناطق والتي تتسبب في تكون السيول نظرا للطبيعة الجغرافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال ساعات.. الأرصاد تعلن نهاية فصل الصيف رسميا وهذا ما سيحدث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.