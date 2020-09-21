خلال ساعات.. الأرصاد تعلن نهاية فصل الصيف رسميا وهذا ما سيحدث

ينتظر المصريين انتهاء فصل الصيف رسميا والذي شهد عدة موجات حارة وارتفعت فيها درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف انتهاء فصل الصيف رسميا، غدا الثلاثاء 22 سبتمبر أي خلال ساعات.

ومن المقرر أن يكون أول أيام فصل الخريف، الأربعاء القادم الموافق 23 سبتمبر، والذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهي يوم 20 ديسمبر المقبل.

وعن طبيعة الطقس والمناخ في فصل الخريف فصل الخريف ، فيعتبر فصل التقلبات الحادة والسريعة يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ولكن بوجه عام يشهد اعتدالا في درجات الحرارة.

ويرجع السبب في ذلك إلى وجود بعض المنخفضات الجوية على شمال البلاد يصاحبها أحيانا أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.