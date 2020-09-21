تشغيل 8 خطوط رئيسية لخدمة الركاب في مدينة الشروق بأتوبيسات ذكية (انفوجراف)

استكمالا للمشروعات القومية التي تتبناها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لخدمة السكان في المدن العمرانية الجديدة ، أعلنت مواصلات مصر شركة النقل الحضري المستدام وصاحبة العلامة التجارية لأول أوتوبيس ذكي في مصر عن تشغيل شبكة خطوط أوتوبيساتها الخارجية لربط مدينة الشروق مع بعض المناطق بالإضافة لربطها بشبكة النقل الداخلية التي تتم بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ولقد نجحت مواصلات مصر في ربط مدينة الشروق بشبكة نقل خارجية وداخلية من خلال 8 خطوط رئيسية (4 خطوط خارجية و4 خطوط داخلية) تضم 20 باص بطاقة استيعابية 200 ألف راكب شهريا وبإجمالي 11500 رحلة مخططة شهريا، ويبدأ الخط الأول من مدينة الشروق حتى محطة مترو عدلي منصور، والخط الثانى مرورًا على طريق القاهرة/السويس (الشروق / العباسية) ، كما أنه جارٍ تشغيل الخط الثالث (الشروق / القاهرة الجديدة)، والخط الرابع (الشروق / العاشر من رمضان).

وأكدت شركة مواصلات مصر أن الشركة نجحت في ربط المدن الجديدة بشبكة مواصلات على أعلى مستوى احترافي وفقا للمعايير العالمية حيث تم ربط الشبكة الداخلية والخارجية بخرائط جوجل والتي تمكن الراكب من تخطيط موعد رحلته وهو في منزله بداية من الخطوط الداخلية مرورا بالخطوط الخارجية ووصولا إلى نقطة الوصول الأخيرة ، كما قامت المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة الشروق بتوفير الأوتوبيسات اللازمة للنقل وتجهيز المحطة الرئيسية علاوة على تجهيز جراج مركزي لشبكة السيارات وتقوم مواصلات مصر بإدارة المنظومة وتزويدها بالأجهزة الإلكترونية ، حيث يأتي المشروع في إطار الدور الرائد لتنفيذ منظومة نقل متكاملة بين الخطوط الداخلية والخارجية لخدمة أهالي الشروق.

ولتعظيم القيمة المضافة من منظومة النقل الذكي في مصر والتي تتواكب مع رؤية الدولة المصرية في التحول الرقمي والشمول المالي والتحول للمجتمع اللانقدي فقد تم تجهيز جميع السيارات بمنظومة التحصيل الإلكتروني من خلال كارت المجتمعات العمرانية الجديدة ومواصلاتي (التابع لشركة مواصلات مصر) بحيث يسمح هذا الكارت بتكامل منظومة شبكة المدن الجديدة مع شبكة خطوط مواصلات مصر التي تغطي القاهرة الكبرى ، حيث تخطط مواصلات مصر وفقا لاستراتيجية عملها في السوق المصرية أن يصل عدد مستخدمي الكارت الذكي "مواصلاتي" إلى 80 % من إجمالي الركاب الذين يستخدمون منظومة النقل الذكي من مواصلات مصر بنهاية العام الحالي 2020 .

وأضافت الشركة أن مدينة الشروق تعد من أوائل المدن الجديدة التى تمتلك شبكة مواصلات خارجية تربطها بالمواقف الرئيسية بالقاهرة والمدن المجاورة وذلك بالتعاون مع جهاز المدينة.

يذكر أن الأوتوبيسات الجديدة مكيفة وتم تزويدها بكافة الأنظمة الأمنية والتكنولوجية الحديثة والتي تعمل على راحة الركاب والمواطنين.