حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 22- 9-2020

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 22-9-2020

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن عرض أو اقتراح أو عقد، أو عن دعوة مغرية تتلقاها، وتحتفل بحدث ما وتلبي بعض الدعوات.

عاطفياً: يوم مناسب لترسيخ علاقتك بالحبيب والارتباط به رسمياً بعد تكوينك فكرة واضحة عن طبعه وطريقة تفكيره.

صحياً: لا تتناول الأدوية المتعلقة بقطع الشهية أو ما شابه عشوائياً، بل استشر أصحاب الاختصاص.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 22-9-2020

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى مسألة دقيقة جداً يجب أن تعالجها وتشغل بالك وتجعلك تواجه بعض الصعوبات، فلا تستسلم.

عاطفياً: يخيب أملك بسبب عدم تمكنك من لقاء الحبيب وتشعر بالإحباط والإرهاق.

صحياً: إحذر الحوادث والتهور كما التراجع الصحي، أمامك استحقاقات كبيرة.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 22-9-2020

مهنياً: مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكنك تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.

عاطفياً: تبحث منذ مدة عن الشريك الملائم وقد يكون قريباً منك أكثر مما تتوقع.

صحياً: تبتسم لك الصحة، وتشعر براحة كبيرة وبسعادة تخفف العصبية غير المبررة.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 22-9-2020

مهنياً: تعزز موقعك وتتحمس للتقدم والمثابرة، تزدهر الأعمال وترتفع معنوياتك، تابع سيرك بخطى ثابتة فالحظ الى جانبك.

عاطفياً: تمنح الشريك كل ما لديك وتعمل بكل طاقتك لإسعاده ونيل رضاه وتعميق الحب بينكما.

صحياً: تعيش في دوامة القلق الدائم على صحتك، لكنك في المقابل لا تحاول القيام بأي شيء يفيدك صحياً.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 22-9-2020

مهنياً: تفقد أوراقاً مهمّة قد تحدّد مصيرك في الشركة التي تعمل وتضيّع مشروع حياتك.

عاطفياً: دع الحبيب يشترك معك في الرأي ولا تعزله كلياً كي لا يشعر بالغربة عنك.

صحياً: تلفت أنظار المحيطين بك بالرشاقة التي تتمتع بها، بفضل ممارسة الرياضة بانتظام.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 22-9-2020

مهنياً: هذا اليوم مناسب جداَ لك، وتتخلص من المشاغبات التي تعرضك لبعض المظالم ومن العراقيل التي تواجه طموحك.ويشجعك على إحداث تغيير في حياتك المهنية.

عاطفياً: لا تحمّل الشريك هموم العمل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها ولا ناقة له فيها ولا جمل.

صحياً: الطقس الجيد يشجعك على الخروج من المنزل والتوجه إلى أحضان الطبيعة لتمضية بعض الوقت.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 22-9-2020

مهنياً: يفتح هذا اليوم أمامك باباً كان مغلقاً ويبشر بخبر مهني مفرح، وتحقق أرباحاً في الاستثمارات العقارية.

عاطفياً: تتبدل الأحوال الشخصية إلى الأفضل، إذ من الممكن أن توضح علاقة ما أو تعيش علاقة ممتعة.

صحياً: أحزم حقائبك واستعد لمغامرة تسلّق أحد الجبال للترفيه عن نفسك والتخلص من الضغط.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 22-9-2020

مهنياً: يوم جيد يسهل عليك المفاوضات بشأن عملية شرائية أو عملية بيع، ويتحدث عن استقرار وثبات.

عاطفياً: مهما حاولت لن تستطيع نيل إعجاب الشخص الذي تكنّ له الكثير من الحب.

صحياً: عليك التخفيف جداً من تناول اللحوم النيئة والسوشي لأنها المسبب الأكبر للكوليسترول.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 22-9-2020

مهنياً: وضعك المهني جيّد ولكن لا تتخذ القرارات المفاجئة وغير المدروسة، وإلا تكون خطوت خطوة ناقصة.

عاطفياً: إسداء النصائح للشريك يكون مفيداً، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليكما قيوداً لم تكونا تتوقعاها.

صحياً: رغبتك في التقدم الصحي قد تصطدم ببعض العراقيل، لكن تصميمك يعيد تصويب الأمور.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 22-9-2020

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم نظاماً جديداً، أو يعرضك لمواجهة أو يثير مشكلة مهنية قديمة.

عاطفياً: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تسمح لك المضيّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك.

صحياً: لا تقلل من أهمية شرب المياه والاستعاضة عنها بالمشروبات الروحية أو الغازية.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 22-9-2020

مهنياً: لا تبت أي أمر قبل درس قراراتك جيداً، وتصرف مع المستجدات والملفات الكبيرة بهدوء.

عاطفياً: تمرّ بيوم رائع وممتاز مع الحبيب وهو الأفضل في العلاقة مقارنة بما سبق.

صحياً: تخف الضغوط النفسية نوعاً ما وتهدأ أعصابك وتبدأ بالاستمتاع بمباهج الحياة بعيداً عن هموم العمل.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 22-9-2020

مهنياً: تفكّر ملياً في إحداث تغيير في مهنتك أو بدء عمل جديد، فيكون الحظ حليفك.

عاطفياً: تستعدّ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع الحبيب في مكان بعيد وهادئ ورومانسي.

صحياً: تناول الطعام في وقت متأخر ليس مستحباً، وقد تكون عواقبه غير جيدة.