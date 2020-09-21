حدث ليلا..محمد إبراهيم يوقع لـ الأهلي 4 سنوات.. الجزيرة تعترف بإذاعة فيديو مفبرك.. ميتشو يكشف حقيقة توليه نادي الزمالك

عرضت قناة «مباشر قطر» أن لجنة المسابقات بالإتحاد الأسيوي أبلغت الإتحادات المحلية لكرة الٌقدم أن كأس العالم للأندية الذي كان سيقام في قطر تم إلغاءه بسبب فيروس كورونا المستجد

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