نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
احتفل تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية بصعود فريق الهلال السعودي للدور ثمن النهائي من بطولة دوري ابطال اسيا.
اعلنت الإعلاميه شيما صابر تقديم بلاغ رسمي للمباحث الانترنت ضدد احد المتجاوزين بالسب والقذف لها بعد احتفالها بحصول الأهلي على لقب الدوري للمره ال 42.
شارك المطرب عمر كمال جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديد له مع أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي.
احتفل روبرتو فيرمينو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بفوز فريقه بعدين على فريق تشيلسي في اطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. شيما صابر تتقدم ببلاغ للمباحث بعد تعرضها للسب والقذف.. وعمر كمال يرقص مع أحمد الشيخ في أحد الأفراح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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