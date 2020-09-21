قررت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ، مد فترة تلقى أعمال مسابقة جوائز الصحافة المصرية.
وأوضحت اللجنة أن مد الفترة جاء بناء على رغبة الزملاء وبعد تلقي النقابة عشرات الطلبات، وتقرر استمرار تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، من الثلاثاء 22/9 حتى الثلاثاء 29/9/2020
تتلقى النقابة اعمال الزملاء بمجمع الخدمات بالدور الأول والتقدم بالأعمال المنشورة خلال عام 2019،وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني ، ولن تقبل أي أعمال تقدم بعد الموعد المحدد .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحفيين: استمرار قبول طلبات مسابقة جوائز الصحافة المصرية حتى 29 سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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