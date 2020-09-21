الصحفيين: استمرار قبول طلبات مسابقة جوائز الصحافة المصرية حتى 29 سبتمبر

قررت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ، مد فترة تلقى أعمال مسابقة جوائز الصحافة المصرية.

وأوضحت اللجنة أن مد الفترة جاء بناء على رغبة الزملاء وبعد تلقي النقابة عشرات الطلبات، وتقرر استمرار تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، من الثلاثاء 22/9 حتى الثلاثاء 29/9/2020

تتلقى النقابة اعمال الزملاء بمجمع الخدمات بالدور الأول والتقدم بالأعمال المنشورة خلال عام 2019،وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني ، ولن تقبل أي أعمال تقدم بعد الموعد المحدد .

