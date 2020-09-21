نقيب المحامين يدعو لجان النقابة للانعقاد لاختيار مقرري اللجان

دعا نقيب المحامين رجائي عطية، لجان النقابة العامة إلى المبادرة بالانعقاد، واختيار مقرر لكل لجنة، وتحديد البرامج، وجدول الأعمال. وجاء نص الدعوة كالاتى : "يدعو الأستاذ نقيب المحامين، لجان النقابة العامة التي شكلها بمقتضى التفويض الصادر إليه – إلى المبادرة بالانعقاد، واختيار مقرر لكل لجنة، وتحديد البرامج، وجدول الأعمال، للبدء في مباشرة نشاطها طبقا لمهامها، آملا أن يساهم الجميع في نهضة النقابة في جميع المجالات" .

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