الأرصاد تُحذر من تعرض البلاد لمنخفضات جوية

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الإثنين نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، والطقس معتدل، والرياح نشطة غربًا مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

- شبورة مائية صباحًا، والطقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط غربًا.

طقس الإثنين ليلًا