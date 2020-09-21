نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تُحذر من تعرض البلاد لمنخفضات جوية في المقال التالي
طقس الإثنين نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.
- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، والطقس معتدل، والرياح نشطة غربًا مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
- شبورة مائية صباحًا، والطقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط غربًا.
طقس الإثنين ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
الظواهر الطبيعية
- أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانًا (90% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية.
- أمطار متوسطة (20%) تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح نشطة.
الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر شمال وشمال غرب البلاد بمنخفض على البحر المتوسط يقابله منخفض في طبقات الجو العليا، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند ومنخفض السودان الموسمي.
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