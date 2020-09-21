الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة اليوم وأمطار بسيناء والعظمى بالعاصمة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 % .
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط غربا ، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة تكون غزيرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية .
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة ، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة ، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة ، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة ، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة ، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.
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