يقدم "صوت الأمة" كل ما تريد معرفته عن مواعيد القطارات الروسية الجديدة التى تم الدفع بها مؤخرا على خطوط الوجهين البحرى والقبلى، حيث وصل منها حتى الآن 81 عربة ضمن تعاقد هيئة السكة الحديد على شراء 1300 عربة روسية.

أولا الوجه البحرى:

- قيام من القاهرة إلى الإسكندرية قطار 1131 الساعة 8:10 ص ليصل 11:05 ص - قيام من الإسكندرية للقاهرة قطار 1130 الساعة 4:35 م ليصل 7:25 م

ثانيا الوجه القبلي :

- قيام من القاهرة إلى سوهاج قطار 1006 الساعة 6:00 ص ليصل 1:20م - قيام من القاهرة إلى أسيوط قطار 1004 الساعة 8:15 ص ليصل 1:30 م - قيام من القاهرة إلى أسوان قطار 1008 الساعة 11:15 م ليصل 12:30 ص قيام من سوهاج إلى القاهرة قطار 1007 الساعة 5:00 م ليصل 11:55 م - قيام من أسيوط إلى القاهرة قطار 1005 الساعة 5:30 م ليصل 10:45 م - قيام من أسوان إلى القاهرة قطار 1009 الساعة 7:20 م ليصل 8:05 ص - اعتبارا من يوم ٣٠ سبتمبر الحالى سيتم أمتداد مسير قطاري 1004/1005 لأسوان بدلا من اسيوط بحيث يقوم : من القاهرة إلى أسوان قطار 1004 الساعة 9:30 صباحآ يصل أسوان 11:10 مساءآ من أسوان إلى القاهرة قطار 1005 الساعة 11:30 صباحآ ويصل القاهرة 12:50 مساء بعد منتصف الليل. وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، حيث استقبلت حتى الآن 81 عربة عادية، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر. وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد قيام ووصول القطارات الروسية الجديدة بالوجهين البحرى والقبلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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