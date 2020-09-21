وزير الزراعة يبحث آليات دعم وتطوير الخدمة الصحية بمستشفى الزراعيين

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده واعضاء مجلس إدارة المستشفى، لبحث الموقف الحالي للمستشفى، ومستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
وشدد القصير ، على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة اقسام المستشفى، فضلا عن رفع وتنمية قدرات العاملين بالمستشفى، لتحسين وتطوير الأداء.
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