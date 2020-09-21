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وزير الزراعة يبحث آليات دعم وتطوير الخدمة الصحية بمستشفى الزراعيين

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وزير الزراعة يبحث آليات دعم وتطوير الخدمة الصحية بمستشفى الزراعيين
وزير الزراعة يبحث آليات دعم وتطوير الخدمة الصحية بمستشفى الزراعيين
بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آليات دعم وتطوير الخدمة الصحية بمستشفى الزراعيين، ورفع كفاءتها، وتحسين الاداء لتقديم خدمة علاجية جيدة للعاملين بالوزارة والمتعاملين من الجمهور.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده واعضاء مجلس إدارة المستشفى، لبحث الموقف الحالي للمستشفى، ومستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

 

وكلف وزير الزراعة مجلس ادارة المستشفى بوضع خطة عاجلة، لتطوير المستشفى بكامل أقسامها، وتحديد الاحتياجات العاجلة، والتي تساهم في تطوير وتحسين الاداء، مشيرا الى ضرورة ان تشمل الخطة، حسن استغلال الموارد البشرية والمادية والاصول المتاحة، واستغلالها الاستغلال الامثل، وتوظيفها بشكل جيد، والتفكير خارج الصندوق، مع ضرورة رفع كفاءة المستشفى لتقديم خدمة صحية تليق بالعاملين بالوزارة وجمهور المرضى.

وشدد القصير ، على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة اقسام المستشفى، فضلا عن رفع وتنمية قدرات العاملين بالمستشفى، لتحسين وتطوير الأداء.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 