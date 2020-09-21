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لبحث تطوير الخدمة الطبية| نقيب المحامين يجتمع بلجنة مشروع علاج النقابة

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لبحث تطوير الخدمة الطبية| نقيب المحامين يجتمع بلجنة مشروع علاج النقابة
لبحث تطوير الخدمة الطبية| نقيب المحامين يجتمع بلجنة مشروع علاج النقابة

يجتمع نقيب المحامين رجائى عطية، اليوم بلجنة مشروع العلاج لبحث تطوير المشروع وتقديم خدمة افضل للأعضاء.

ودعا  نقيب المحامين، لجنة العلاج بالنقابة العامة – إلى الاجتماع بكامل هيئتها لوضع تصور لأفضل سبل العلاج وصرف الأدوية، والتعامل مع المستشفيات والصيدليات، تعاقدًا ومتابعة .

وأضاف النقيب العام للمحامين ، ان الاجتماع لبحث التطوير ولضمان أن تصل الخدمة إلى الزملاء المحامين وأسرهم في أفضل أسلوب ومستوى.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 