بشير العدل: فكر الإخوان قائم على تغييب عقل الشباب..والفشل حليف جميع دعوات الجماعة الإرهابية للتظاهر

أكد بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن جماعة الإخوان الإرهابية، قائمة منذ نشأتها، فى عشرينيات القرن الماضى، على مبدأ السمع والطاعة للقيادات، على المستوى التنظيمى، بمختلف مستوياته، لتصل فى النهاية إلى المرشد العام، الذى يضعه أعضاء الجماعة، فى مصاف المرسلين، وأولياء الله الصالحين، الذين يجب اتباع هداهم، حتى وإن ضلوا الطريق إلى الدين الإسلامى القويم.

أوضح «العدل» فى تصريح لـ "دوت الخليج " أن إيمان أعضاء الإخوان بمبدأ السمع والطاعة، عمل على تغييب العقول، ومنع الفكر، وإعمال العقل، مما أدى فى النهاية، إلى اعتماد قيادات الإخوان،وأعضاء مكتب الإرشاد، مبدأ تضليل الأعضاء، تحت ستار «السمع والطاعة»، مما كان سببا فى بث أفكار مسمومة لدى القاعدة المتوسطة والدنيا من أعضاء الجماعة، وأغلبها من الشباب، وهو ما يفسر أسباب انسياقهم وراء المرشد العام، الذى تحول فى حقيقته، ووفقا للمعطيات والشواهد على ممارسات الجماعة، إلى «المضل العام»، بمساندة القيادات التنظيمية للجماعة.

أشار «العدل» إلى أن من مبادئ التضليل التى تتبعها قيادات الإخوان، هو نشر الأكاذيب، والأخبار المختلقة، وذلك بهدف نشر فكر الجماعة، بين أعضائها، خاصة من الشباب، الذين استخدمتهم الجماعة، أدوات لتحقيق مآربها الخبيثة، وهو ما ظهر بشكل واضح فى أحداث يناير من العام 2011، حينما ضحت قيادات الجماعة، بالشباب، فى حين لجأت القيادات إلى الهروب من كل الفعاليات، بما فيها الاعتصامات المسلحة، التى نظمتها الجماعة.

أكد «العدل» أن جماعة الإخوان لم يعد لها تفكير، خاصة بعد أن أطاح بها المصريون فى ثورة 30 يونيو، التى كانت ردا شعبيا على اختطاف الجماعة للسلطة، وفشلها فى إدارة مصر، سوى البحث عن طرق للانتقام من الشعب، ممثلا فى أجهزته القوية، خاصة القوات المسلحة الباسلة، والشرطة الوفية، وهو ما يفسر الأعمال الإرهابية التى تقوم بها الجماعة ضدها، فى تصور خاطئ من جانبها أنها قادرة على إعادة هدم الدولة، كما حدث فى أحداث يناير 2011، حينما استعانت الجماعة، بالشباب المغيب، وبعناصر من جماعات مسلحة، تدعى المقاومة.

لفت «العدل» إلى أنه من أدوات التضليل التى تلجأ إليها جماعة الإخوان الإرهابية، استخدام منصات التواصل الاجتماعى، وكذلك وسائل الإعلام المرئية، مثل الفضائيات التابعة لها، والتى اعتادت بث الأكاذيب، ونشر الأخبار المفبركة، سواء النصية منها، أو المصورة فى شكل مقاطع فيديو، فى محاولة من جانبها لاستخدام نفس أسلوب تغيب العقل عن الشباب، والبسطاء من أبناء الشعب، لتصور لديهم قناعة بسوء الأوضاع الداخلية، ومن ثم شحنهم ضد أجهزة الدولة، وقيادتها السياسية، وهو ما يحدث وبشكل واضح وجلى، منذ ثورة 30 يونيو، التى لم تتوقف بعدها الأبواق الإخوانية فى بث الأكاذيب، بهدف تأليب الشعب على القيادة السياسية.

شدد «العدل» على أن إيمان الشعب المصرى بضرورة الاستقرار، ونبذ العنف، ورغبته فى دولة آمنة مستقرة، جعل لديه حصانة ضد تصديق الأخبار الكاذبة، من القنوات ووسائل الإعلام التابعة لجماعة الإرهاب والتضليل، مما كان سببا قويا فى فشل جميع دعوات الجماعة ووسائل الإعلام التابعة لها، للتظاهر، سواء فى دعوات 20 سبتمبر، أو ما قبلها، مؤكدا أن الفشل هو حليف جميع تلك الدعوات، سواء السابقة أو اللاحقة.