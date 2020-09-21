تلقاها مكتب التمثيل العمالي.. الإمارات تمنح "الأب أو الأم" إجازة مدفوعة الأجر 5 أيام رعاية طفل

وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن تعديلات قانون العمل شملت منح الموظف "الأب أو الأم" في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام عمل لرعاية طفله، تستحق من تاريخ ولادة الطفل وحتى إكماله ستة أشهر.
كما يحق للعامل وفق قانون تنظيم علاقات العمل الحصول على إجازة مدفوعة لمدة 30 يومًا إن أمضيت أكثر من سنة في العمل، ويحق للمنشأة عدم الموافقة على منح الإجازة عند الضرورة، وتأجيلها إلى وقت آخر أو تجزئتها إلى فترتين وترحيل المدة غير المستخدمة إلى السنة التالية.
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