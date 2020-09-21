نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة: تعيين 2334 شابا خلال شهر بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة 2334 شابًا، بينهم 24 شابًا من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 8640 راغب عمل، وتوفير 1597 فرصة عمل أخرى.

وأوضح الوزير أنه تم إستخراج 1427 شهادة قياس مستوى مهارة و1338 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وتلقى الوزير، تقريرًا بذلك من محمد عيسى، وكيل الوزارة مدير المديرية بانجازاتها عن شهر أغسطس الماضي، أشار فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 32 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 7 محاضر، ومنح مهلة قانونية لـ 31 منشأة أخري، بالإضافة إلى تلقي 7 شكاوي جاري بحثها، أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 169 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال: إنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 112 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 43 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 6 آخرين طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأشار إلى أنه في مجال علاقات العمل تم تلقى 1186 شكوى عمالية، تم تسوية 90 شكوى منها، واتخاذ الإجراء القانوني تجاه 411 شكوى، مراحل منها 181 شكوي، بالإضافة إلى 504 شكوى ما زالوا تحت البحث والدراسة.

الأردن توقف الحجر الفندقي وتستبدله بـ"المنزلي" من الأربعاء القادم

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلي أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل سوف يتوقف العمل بالحجر المؤسسي الفندقي، حيث سيفرض حجر منزلي، وعلى المسافر القادم التسجيل مسبقًا على منصة visit Jordan وتوفير فحص PCR بنتيجة سلبية.

وفي هذا الإطار كشف الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، عن أن وزير النقل الأردني خالد سيف قرر ابتداء من 23 سبتمبر الجاري توقف العمل بالحجر المؤسسي الفندقي، حيث سيفرض حجر منزلي، لافتا إلى أن على المسافر القادم التسجيل مسبقًا على منصة visit Jordan وتوفير فحص PCR بنتيجة سلبية كما هو معمول به حاليًا، وهذه المتطلبات مستمرة وضرورية ولا تهاون فيها.

وقال: إنه سيتم فحص المسافرين عند الوصول إلى مطارات المملكة، وفي حال كانت النتيجة إيجابية - لا قدر الله - يعزل المسافر وتقدم له الرعاية الطبية، وفي حال كانت سلبية سيخضع للحجر المنزلي.

أما القادم من دول ووجهات حمراء نتيجة فحصه سلبية يحصل على إسوارة إلكترونية في المطار، ويحجر منزليا لمدة أسبوع، ويراقب الالتزام بالحجر من قبل الحكام الإداريين.

والقادم من دول ووجهات صفراء نتيجة فحصه سلبية، يحجر منزليا أيضًا لمدة أسبوع، ويراقب الالتزام بالحجر من قبل الحكام الإداريين.

وحول المسافرين القادمين من وجهات أو دول خضراء قال:" ينتظرون في المطار لحين ظهور نتائج فحصهم عند الوصول، ومن تكون نتيجته سلبية سيغادر المطار ويدخل إلى المملكة دون حجر منزلي ودون إسوارة إلكترونية".