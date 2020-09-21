وأكدت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ أنها ما زالت مستمرة فى الاستقبال لحين وصول باقى الأعضاء والبالغ عددهم 15 عضوا، ضمن من فازوا بمقاعد المجلس فى الانتخابات التى أجريت مؤخرا بالنظامين، القوائم والفردى.
وتتواصل عملية استقبال الأعضاء الجدد بمجلس الشيوخ وسط أعمال ترميم وتجديد بمقر المجلس وسط القاهرة على مدار الأيام الماضية وحتى اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيوخ : 185 عضوا استخرجوا بطاقات عضويتهم حتى الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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