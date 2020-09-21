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إنفوجراف.. بوابة مرور مصر.. خدمات متميزة توفر الوقت والمال والجهد

أخبار مصرية مجدى الفقى 2020-09-21 14:01 تبليغ
إنفوجراف.. بوابة مرور مصر.. خدمات متميزة توفر الوقت والمال والجهد
إنفوجراف.. بوابة مرور مصر.. خدمات متميزة توفر الوقت والمال والجهد

وقدمت وزارة الداخلية عددًا من الخدمات عن طريق القنوات الإلكترونية لمختلف طالبيها والسداد إلكترونيًا للمبالغ المستحقة عن تلك الخدمات بطرق ووسائل مختلفة بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يستطيعون الحصول على الخدمات المرورية دون عناء الانتقال لوحدات المرور لسداد رسوم تلك الخدمات، إذ تشمل المرحلة الأولى الخدمات الآتية:

تجديد رخص تسيير المركبات الملاكى حتى (2030 سى سى).

إصدار بدل فاقد/تالف لرخصة تسيير مركبة ملاكى.

إصدار بدل فاقد/تالف لرخصة قيادة مركبة.

خدمة الاستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير التى يستخدمها المواطن لدى شراء مركبة.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 