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فيديو.. انطلاق سيارات توزيع لحوم أضاحى الأوقاف إلى 5 محافظات

أخبار مصرية مصطفى فراج 2020-09-21 14:09 تبليغ
فيديو.. انطلاق سيارات توزيع لحوم أضاحى الأوقاف إلى 5 محافظات
فيديو.. انطلاق سيارات توزيع لحوم أضاحى الأوقاف إلى 5 محافظات
فيديو.. انطلاق سيارات توزيع لحوم أضاحى الأوقاف إلى 5 محافظات
انطلقت اليوم الإثنين سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف إلى محافظات " الإسكندرية، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية"، بواقع 3 أطنان لكل محافظة، للأسبوع السابع على التوالى، وذلك فى ضوء الإسهام المجتمعى لوزارة الأوقاف.

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم على عدة أمور أهمها: "التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم".

سيارات توزيع لحوم الأضاحى


كما أكدت الوزارة عدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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